A emissão de domingo do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' ficou marcada por aquele que foi o primeiro beijo diante das câmaras nesta que é a quarta edição do formato.

O jovem agricultor Diogo "ganhou coragem" e deu um beijo apaixonado a Ana Catarina.

"E só custou o primeiro. É inegável o clima entre os dois, que estão cada vez mais inseparáveis. Será que o agricultor já preencheu o seu coração?", questiona a produção do programa ao partilhar as imagens nas redes sociais da SIC.

Reveja abaixo o momento:

