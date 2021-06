Depois de ter recebido uma surpresa das pretendentes - que lhe prepararam uma canção acompanhada de uma coreografia - Tiago abriu o coração para falar da sua faceta mais sensível.

Em conversa com as convidadas, o agricultor de Castelo Branco quis dar a conhecer o seu lado mais sensível, mas frisou que tem um longo caminho a percorrer no que diz respeito a ser transparente com as suas emoções.

"Considero-me uma pessoa carinhosa e sou bondoso, espero que tenham essa impressão de mim", começou por dizer.

Por outro lado, confidenciou que precisa de "tempo" para ficar mais à vontade com as demonstrações de afeto: "Estou nesta aventura para ultrapassar esse sentimento que tenho de não conseguir expressar bem o que devo de expressar para com as raparigas".

