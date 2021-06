No diário de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' desta quarta-feira foram transmitidas imagens que dão provas da relação cúmplice que José Luís está a criar com Andreia.

A pretendente chamou o agricultor à parte para lhe perguntar "o que sente" por ela e a resposta não a podia ter deixado mais satisfeita.

"A tua pose aristocrática. Inspiras-me os melhores sentimentos. Apetece-me beijar-te, abraçar-te", afirmou José Luís.

Quem não apreciou a proximidade entre os dois foram Salomé e Ana Maria, que assistiram à conversa à distância.

