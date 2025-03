Flávia Monteiro esteve hoje, dia 18, à conversa com Cristina Ferreira sobre a sua participação na última gala do 'Secret Story - Desafio Final' na qual foi surpreendida com um ramo de rosas oferecido por um pretendente.

"Fui apanhada desprevenida com as rosas, não estava mesmo à espera", confessou, notando que as recebeu depois de ter convidado o 'amigo especial' para assistir à gala.

"É uma situação recente, gosto muito de conhecer a pessoa em si com o tempo, gosto de ter os pés bem assentes na terra. É uma pessoa muito especial na minha vida, estou a adorar conhecê-lo, não vou mentir", afirma, notando que este não é namorado (ainda).

Nufla, como também é conhecido, contou que o pretendente é primo de um dos seus melhores amigos e que os dois começaram a falar por causa de música. Contudo, o que mais a chamou a atenção foi a forma como este se preocupe com ela quando ficou doente com uma gripe. "Chamou-me à atenção a maneira como ele me tratava e me valorizava".