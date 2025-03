António Bravo regressou aos comentários do social, integrando o painel do programa 'TVI Extra', e não tardou a gerar polémica com as suas acutilantes opiniões.

Na emissão da madrugada de quinta-feira, 20 de março, o comentador foi convidado a esclarecer em direto um alegado comentário em que, supostamente, se referia a Flávia, conhecida como Nufla, como uma "grande porca".

A antiga concorrente de 'Secret Story 8' tinha entrado em direto no programa, através de videochamada, no dia anterior e enquanto falava parecia ouvir-se, em off, o suposto insulto vindo de António.

Nufla voltou a participar em direto no formato, agora para ouvir as explicações do comentador.

"Antes de tu teres entrado em direto, já tinham entrado várias pessoas, já tinha falado sobre outras notícias, já tinha dito uma série de piadas mais ordinárias e olhei para a Inês [Simões] e disse: hoje estou com uma mentalidade muito porca", referiu António.

"Não vou pedir desculpa", atirou, assegurando saber "exatamente aquilo que disse".

"Não me importava nada de pedir desculpa se realmente te tivesse chamado porca, não é difícil para mim pedir desculpa, mas não te chamei de porca", clarificou.

Inês Simões, que voltou a estar no painel de comentadores de 'TVI Extra', garantiu a Nufla que António estaria mesmo a dizer a verdade. "O que ele disse ontem, e eu dou-te a minha palavra, foi 'que mentalidade porca'. Ele a ter mentalidade porca, nunca tu", frisou a comentadora.

