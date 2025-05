António Bravo protagonizou um momento de ir às lágrimas, de tanto rir, na emissão da noite de quinta-feira, 15 de maio, do 'Extra do Big Brother 2025'.

O comentador surpreendeu tudo e todos ao fazer em direto um strip icónico, no qual se mostrou de cuecas fio dental ao tirar a roupa.

O momento está agora a correr as redes sociais e a tornar-se viral entre os fãs do reality show.

"Um momento histórico! António Bravo deixa todos sem palavras com strip no 'Extra do Big Brother'", destacou a TVI ao partilhar as imagens nas redes sociais.

