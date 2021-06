As tensões entre as pretendentes de Aurélio no programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' estão cada vez mais de 'cortar à faca'. A relação entre as duas azedou quando Leandra conseguiu ganhar um desafio, conseguindo um tempo a sós com o agricultor de Viseu.

Numa das tarefas, e estando a competição mais acesa que nunca, Leandra acabou por dizer para Cristiana: "Cala-te, ó bruxa invejosa!".

Já para as câmaras acrescentou: "A Cristiana anda a querer assombrar, embruxar a minha relação com o Aurélio, mas isso é outra coisa que esbarra na minha carapaça, estou muito bem protegida, ela pode fazer aquilo que lhe apetece".

Por seu turno, Cristiana revelou-se bastante segura: "É ela a tentar meter-me medo. Mas alguém me mete medo? Tenho medo de alguma coisa? Não".

Veja aqui o momento.

