Luisinha Oliveira foi a mais recente convidada do 'Cala-te Boca', da RFM, no qual respondeu a diversas questões, sendo uma delas relacionada com a alegada discussão que terá tido com Margarida Corceiro.

"No ano passado o teu nome correu alguns títulos de notícias por causa da tua relação com Margarida Corceiro, inclusive circulou um vídeo publicamente em que as duas pareciam estar a ter uma conversa um bocadinho mais acesa durante a noite. Qual é que era o motivo desta conversa?", perguntou-se.

"Posso dizer que não foi uma conversa acesa, ninguém estava chateado...", notou, não adiantando, contudo, mais pormenores.

Veja o momento:

Siga o link

Leia Também: "Estão a circular notícias falsas". Margarida Corceiro alerta para fraude