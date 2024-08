Adriano Silva esteve hoje, dia 7 de agosto, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10' acerca do novo canal da TVI - o V+ TVI, mais precisamente, o programa que irá apresentar, 'V+Fama', de comentário social.

Aproveitando a ocasião, o comentador fez um esclarecimento sobre um notícia que saiu acerca de Luisinha Oliveira e Margarida Corceiro, neste caso, uma alegada discussão que as duas tiveram numa discoteca.

"Luisinha Oliveira e Margarida Corceiro nunca foram amigas. São representadas na mesma agência, conheceram-se fisicamente no ano passado numa festa da Central Models no Algarve […], mas nunca foram amigas, nem foram próximas", explicou.

"Jamais veríamos uma Margarida a discutir com uma Luisinha Oliveira, pois saberia que isso poderia afetar na sua relação e poderia ser falada num ponto de vista negativo", completa.

Recorde-se que Luisinha estará a namorar com José Condessa, um dos melhores amigos de Margarida.

