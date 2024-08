Luisinha Oliveira tomou uma decisão que fará diferença no seu relacionamento com José Condessa. Quem o garantiu foi Adriano Silva Martins, no programa 'V+Fama'.

Segundo o apresentador, a jovem influencer decidiu trocar o Porto por Lisboa.

O motivo, conforme destacado pela própria nas redes sociais, prendia-se com o trabalho, uma vez que é pela capital que esta cumpre a maioria dos seus compromissos profissionais.

Na sua página de Instagram, Luisinha fez, inclusive, uma partilha na qual se despedia da casa dos avós, onde todos os anos passa férias.

Ora, uma vez que Condessa vive em Lisboa, o encontro entre os dois 'pombinhos' será muito mais fácil...

