Luisinha Oliveira esteve à conversa com Merche Romero e Zé Lopes no programa 'Bom dia Alegria', no 'V+TVI'.

Nesta ocasião, a modelo e influenciadora portuguesa falou sobre o sonho que tem em casar - ao recordar a cerimónia da melhor amiga, Leonor Borges, que deu o nó recentemente.

"Gostava, claro!", respondeu quando questionada se gostava de subir ao altar.

"Chorei o tempo inteiro nesse casamento", confessou ainda.

"Acho que conseguirmos reunir num dia todas as pessoas dos dois lados que nos amam pela nossa união é uma bolha de amor incrível", notou por fim.

Recorde-se que Luisinha Oliveira namora com José Condessa.

