Guilherme Castelo Branco foi ao programa das tardes da TVI e, numa entrevista intimista, fez várias confissões.

O comentador do programa 'V+Fama' falou do bullying que sofreu quando era jovem e referiu que nunca pediu ajuda especializada.

"Nunca tive acompanhamento de psicólogo e psiquiatra, fui resolvendo. Há quem diga que eu reprimi as coisas e que um dia virão ao de cima", afirmou.

Guilherme confidenciou ainda que, por volta dos 15 anos, sentia o interesse das pessoas devido à fama do pai. "Começo a ter pessoas a aproximarem-se de mim porque queriam tentar aproveitar essa fama para ir a festivais de borla, concertos, ir a festas", confessou.

Mais à frente na entrevista, Guilherme fala das polémicas recentes que envolvem José Castelo Branco.

"Foi uma fase complicada para mim, como houve tanto tempo sem polémicas, baixei as minhas defesas. À justiça o que é da justiça, não devemos estar a fazer juízos de valor de ninguém. A presunção da inocência é algo que deve ser mantido até uma condenação. Eu amo o meu pai, tal como amo a minha mãe, o meu tio Luís”, referiu Guilherme.

José Castelo Branco surpreendeu o filho com um vídeo e declarou-se. [...] "Tem sido um orgulho para mim. Você é um filho muito especial, é um filho, um irmão, às vezes até é o meu pai. O meu filho dá-me conselhos como se fosse meu pai, principalmente neste momento em que estou a passar este turbilhão tão grande, o menino esteve sempre, sempre do meu lado. [...] Obrigado por ter-me sempre aceite, obrigado por me continuar a aceitar, obrigado por ser quem o menino é. O Guilherme é o meu amor e a Constança a minha vida, são eternamente meus”, terminou.

