Esta quarta-feira, 19 de março, celebra-se, em Portugal, o Dia do Pai e muitas foram as figuras públicas que se dedicaram à sua figura paterna.

Guilherme Castelo Branco foi uma delas. Apesar das polémicas e do caso judicial em que José Castelo Branco está envolvido, o amor do filho pelo socialite permanece.

Neste dia especial, o comentador publicou três histórias na sua página de Instagram. Numa delas, partilhou uma fotografia ao lado do pai com a seguinte legenda: "Cada um à sua maneira. Obrigado. Feliz Dia do Pai!".

Ora veja.

© Instagram

Também José Castelo Branco publicou uma fotografia com o filho na sua rede social em jeito de comemoração deste dia.

"Feliz Dia do Pai a todos os pais! Muito orgulhoso do meu filho, amo-te", escreveu o socialite português.

