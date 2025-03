José Castelo Branco, que no ano passado foi acusado de violência doméstica contra Betty Grafstein - caso que continua em tribunal - não deixa de partilhar fotografias da ex-mulher nas redes sociais.

Este sábado assinalou-se o Dia Internacional da Mulher e, além de um vídeo da mãe, "a sua primeira inspiração", o socialite também se declarou a Betty com fotografias antigas do casal.

"Celebrando a mulher que testemunhou a minha transformação, aquela cuja presença me fez florescer de muitas maneiras. A nossa conexão era mais profunda do que as palavras podiam expressar, e a sua influência moldou-me das maneiras mais profundas", escreveu José Castelo Branco na legenda.

Clique na galeria e veja as imagens inéditas partilhadas pelo socialite português.

