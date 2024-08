Cláudia Nayara despediu-se, emocionada, dos concorrentes do 'Dilema', da TVI, na noite desta sexta-feira, dia 2 de agosto.

A convidada do reality show acabou mesmo por ficar em lágrimas no momento do 'adeus' da casa 'mais vigiada do país'.

Durante a despedida, a produção do programa colocou no ar algumas músicas de Cláudia Nayara. Veja aqui.