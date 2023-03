Luciana Abreu esteve com as filhas no autocarro do 'Domingão' e não perdeu a oportunidade de partilhar esse momento com os fãs.

Através da sua página de Instagram, a artista mostrou algumas imagens dos bastidores do programa e recebeu desde logo várias reações na caixa de comentários.

"Lindas demais. Porque o Dia do Pai também é o teu dia! És mãe e pai, minha querida amiga", escreveu uma amiga de Luciana Abreu, Micaela Medeiros.

De recordar que Luciana Abreu é mãe de Lyonce e Lyannii, da relação passada com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

