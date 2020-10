Estreou no início desta semana a nova novela da TVI, 'Bem Me Quer', com Kelly Bailey, Bárbara Branco e José Condessa como protagonistas.

Em casa, em isolamento profilático, Kelly assistiu à primeira emissão deste novo projeto na companhia do namorado, Lourenço Ortigão e foi muito elogiada.

O também ator recorreu às stories da sua página de Instagram para destacar o trabalho da companheira, a quem teceu rasgados elogios.

"Que orgulho", começou por escrever numa primeira publicação. "Muito, muito, muito, muito orgulhoso!!! Parabéns a todos os atores, temos novela", acrescentou de seguida.

