Kelly Bailey e Lourenço Ortigão escolheram as paisagens paradisíacas do México para celebrarem a chegada de 2025. Desde então, o casal tem vindo a aproveitar ao máximo o destino, sempre, é claro, na companhia do filho, Vicente Blue.

Ainda este domingo, dia 5, a atriz impressionou os seguidores da sua página de Instagram com uma partilha que fez do menino de um ano.

"Não para de crescer! Beijos à família linda", comentou o ator José Condessa.

"Não aguento!", realçou por seu turno Luís Borges.

