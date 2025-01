Lourenço Ortigão e Kelly Bailey decidiram passar a Passagem de Ano no México com o filho que têm em comum, o pequeno Vicente Blue.

No último dia de 2024, Lourenço Ortigão publicou um retrato em que aparece com a companheira e o menino e desejou umas 'boas entradas' aos seguidores, revelando o país que escolheram para este momento especial.

"Da nossa pequena família. Feliz 2025", assinou no retrato.

Mas não ficou por aqui e publicou depois novas imagens no país, no primeiro dia de 2025. "Foi um 2024 longo, com muita aprendizagem, que nos fez crescer, nos desafiou como nunca antes e nos obrigou a superar a nós mesmos. Que este 2025 seja cheio de boas histórias para contar", disse.