Lourenço Ortigão destacou nas stories da sua página de Instagram, esta terça-feira, 27 de outubro, o resultado do teste à Covid-19. Como pode ver nas imagens da galeria, o mesmo deu negativo. "Mantenha-se em segurança", escreveu.

A motivar o facto de ter feito o teste estará a viagem até ao Funchal, Madeira, que irá fazer esta quarta-feira, dia 28, como o próprio também fez saber na mesma rede social.

Kelly Bailey não irá viajar ao lado do companheira, isto porque a atriz está em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus. Leia Também: Kelly Bailey vai permanecer em casa e repetir o teste à Covid-19