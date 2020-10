Depois de ter estado em contacto com uma colega infetada com Covid-19, mais precisamente a também atriz Angie Costa, nas gravações da novela 'Bem Me Quer', Kelly Bailey está em isolamento social, em casa. Uma informação que já tinha sido avançada durante a semana passada e que a jovem artista voltou a destacar, este domingo, nas stories da sua página de Instagram.

Depois de não se ter juntado aos restante colegas do elenco na emissão deste domingo, dia 25 de outubro, do programa 'Somos Portugal', da TVI, foram muitas as mensagens que a atriz recebeu e, por isso, decidiu deixar uma palavra aos fãs.

"Estive em contacto, na quarta-feira, com uma colega minha no trabalho que testou positivo [para a Covid-19] e, por isso, tive de ficar imediatamente em casa. Já fiz o teste, deu negativo, mas as recomendações da Direção-Geral da Saúde pedem para ficar em casa mais sete dias, ter atenção aos sintomas e repetir o teste mais duas vezes. E é isso mesmo que vou fazer", destacou.

Kelly não está sozinha em casa, uma vez que se encontra na companhia do namorado, o também ator Lourenço Ortigão, como mostrou também na mesma rede social. Veja no vídeo da galeria.

