Há um elemento da novela 'Bem Me Quer', da TVI, infetado com Covid-19. A notícia foi confirmada em comunicado pela estação de Queluz de Baixo e pela produtora Plural. O tema voltou a ser abordado mais tarde durante uma conversa de Kelly Bailey com a imprensa sobre personagem - Maria Rita - na nova produção da TVI.

"É verdade que algumas pessoas foram testadas, alguns técnicos e alguns atores, inclusivamente a Kelly, que está a aguardar o resultado em casa", informa fonte da comunicação da estação de Queluz de Baixo.

Já a atriz, de 22 anos, diz sentir-se bem e estar tranquila em relação à situação.

"Estou bem. Isto já não é a primeira vez que acontece na nossa produção, é a segunda. Esta é uma produção diferente porque é a primeira a iniciar no meio da pandemia", disse Kelly Bailey, referindo-se ao caso positivo que hoje foi confirmado e ao teste inconclusivo que na semana passada adiou as gravações da trama.

Para a atriz, as medidas de prevenção para a Covid-19 têm sido "o grande desafio" desta produção. "Temos uma equipa inteira de máscaras, maquilhadoras de viseiras, medicos na Plural constantemente a controlar-nos, tipo polícias, a ver se aquilo está tudo a correr bem. Nunca pensei que houvesse tanto cuidado", completa.

Recorde-se que, apesar de esta informação ainda não ter sido confirmada, tudo indica que será Angie [Angela] Costa a atriz de 'Bem Me Quer' infetada com a Covid-19. A jovem namora com Miguel Coimbra, elemento dos D.A.M.A. que testou positivo ao novo coronavírus.

