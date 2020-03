O polémico vídeo no qual os youtubers Wuant e Owhana revelam o término da relação de cinco anos gerou uma enorme onda de controvérsia nas redes sociais e na televisão. Esta quarta-feira foi tema no programa 'Passadeira Vermelha' e não escapou à dura crítica de Liliana Campos, que achou deplorável a postura do digital influencer.

"Deu um pum e disse-lhe: ‘Sempre quis fazer-te isto e aproveito esta oportunidade’. É um nojento. Só que nunca achou que este tipo de seguidores se revoltasse contra ele", afirmou.

"O Wuant é o youtuber que mais fatura em Portugal. Em 2018, já faturava 1 milhão de euros, continuou em 2019. Segundo a Forbes, é o youtuber mais influente do país. Tem dinheiro para viver todas as experiências que quiser", frisou.

As imagens fizeram com que várias figuras públicas se manifestassem, demonstrando o seu repúdio para com a forma como o digital influencer se mostrou indiferente ao sofrimento da ex-namorada, que aparece a chorar no vídeo. Reações que levaram Wuant a fazer um pedido de desculpas público.

Por sua vez, Maria Botelho Moniz realçou: "Tiveste figuras públicas muitíssimo respeitadas a falar sobre isto, a indignarem-se sobre isto e a canalizarem a sua influência para chamar a atenção de como isto é mau".

Houve também quem demonstrasse a sua compreensão com Wuant, como foi o caso de Mia Rose, e da própria ex-companheira, Ohana, que publicou um vídeo a solo no seu canal no qual apelou para que os internautas não se revoltassem.

Veja abaixo o vídeo que deu azo à polémica.

