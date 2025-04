À semelhança de várias personalidades, como foi o caso de Ana Garcia Martins, também Diogo Faro não ficou indiferente ao polémico vídeo do youtuber Numeiro no qual este explica porque é que as mulheres com namorado não podem/devem sair à noite.

O comediante 'desmontou' o discurso do influenciador digital, explicando o porquê na legenda da partilha.

"Eu entendo que muitas vezes é necessário ignorar estes ignóbeis. Mas acho que este discurso também tem de ser contrariado cada vez com mais empenho, dado o seu crescimento e contaminação para as camadas mais jovens", afirmou.

Veja o vídeo completo:

