Um dos protagonistas da semana relativamente a polémicas foi o youtuber Numeiro. Em causa está um vídeo do influenciador no qual este defende que as mulheres comprometidas não devem sair à noite.

Não ficando indiferente à polémica, apesar de não se referir à mesma diretamente, Rita Ferro Rodrigues deixou um aviso aos seguidores sobre casos como este.

"Vamos lá ver. O youtuber 'incel' frustrado e outros patetas iguais dizem imbecilidades para chocarem as pessoas boas como vocês que depois vão partilhar, indignadas, os vídeos deles. É assim que eles ganham dinheiro. Não caiam nessa armadilha.

Deixem-nos a falar sozinhos, não interajam, não façam 'like', não comentem, não partilhem. É possível fazer resistências e demonstrar esses discursos misóginos ridículos sem os citar ou nomear.

Deixem-nos ficar de orelhas de burro, em silêncio, virados para a parede. Ninguém brinca com eles. De nada", realçou.



© Instagram/Rita Ferro Rodrigues

Outras personalidades reagiram ao caso, nomeadamente Ana Garcia Martins e Diogo Faro.

Leia Também: Diogo Faro 'desmonta' vídeo polémico de Numeiro sobre mulheres