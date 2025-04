Numeiro ficou nas bocas do mundo nos últimos dias depois de ter publicado nas suas redes sociais um vídeo através do qual revela a sua polémica opinião sobre comportamento feminino.

O youtuber gerou celeuma por referir nas imagens que "mulher que namora não sai à noite".

"Expliquem-me porque é que vocês haveriam de produzir-se, de vestirem-se com roupas praticamente descapotáveis, colocarem perfume, porem-se o máximo atraentes para irem para um sítio que sabem que vai estar cheio de homens a dar em cima de vocês?", questiona Numeiro.

O youtuber chega mesmo a referir que as mulheres que quiserem dançar com as amigas podem fazê-lo de pijama em casa.

Perante estas afirmações, Ana Garcia Martins resolveu insurgir-se publicamente. "Como é que alguém decide, voluntariamente, partilhar este tipo de teoria? Pensar assim já é mau, partilhar com o mundo é preocupante", referiu ainda a influenciadora digital na sua página.