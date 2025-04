Depois do youtuber Numeiro ter feito um polémico vídeo nas redes sociais, onde refere que "as mulheres que namoram não deviam sair à noite", foram várias as figuras públicas que se insurgiram contra as ideias do influencer.

Ana Garcia Martins foi uma delas já que fez questão de deixar o seu comentário no vídeo.

"Onde é que está o disclaimer a dizer 'vídeo produzido através do recurso a burrice natural'? Que retrocesso civilizacional tão grande", escreveu 'Pipoca'.

Mais tarde, Numeiro acabou por reagir nas stories, criticando a influencer.

"Estou a ser assediado por esta pessoa que descobri hoje que existia e não para de comentar os meus posts todos. Agora acabo de descobrir que a pessoa que está a comentar sobre relações alheias é a mesma que foi deixada pelo marido. Agora entendo a frustração".

© Instagram - Numeiro

Em causa está este vídeo que o influencer partilhou nas redes sociais.