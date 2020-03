O youtuber Wuant, cujo nome verdadeiro é Paulo, tornou-se o protagonista da mais recente polémica das redes sociais desde que no final da semana passada partilhou no seu famoso canal de YouTube um vídeo onde anunciava o fim da sua relação com Ana, conhecida no mundo virtual como Owhana.

Duramente criticado pelos fãs, internautas e até figuras públicas por ter nas imagens aparentado indiferença em relação ao sofrimento da companheira, Wuant resolveu esta terça-feira quebrar o silêncio com um novo vídeo partilhado no YouTube.

"Quero pedir desculpa pela forma como agi naquele vídeo, não reflete, de todo, quem sou. Agi assim porque estava nervoso, e quando estou nervoso o meu mecanismo de defesa é rir", começa por explicar o influente youtuber, que nestas imagens, ao contrário das anteriores, surge sozinho e sem a companhia da 'ex'.

"Estava a tentar anima a Owhana porque a vi tão vulnerável, triste", diz, justificando o facto de ter mantido o sorriso perante as lágrimas da jovem.

"Percebo que a minha postura tenha sido fria, mas tenho o maior respeito por ela", garante. "Não a iludi, nem fez um plano de fuga (...) nunca a enganei", completa, explicando que falou com Owhana quando há dois anos sentiu que a relação não estava a viver uma boa fase.

