Wuant, um dos youtubers portugueses mais influentes, tem andado nas 'bocas do mundo', mas não pelos melhores motivos. Paulo - seu nome verdadeiro - foi alvo de inúmeras críticas nas redes sociais na sequência de um vídeo que fez com a ex-namorada no qual estes davam conta do final do seu relacionamento.

Perante a polémica à volta desta história, Ana decidiu comentar o assunto pela última vez.

"O vídeo foi um erro publicá-lo. A ideia de publicarmos foi de ambos", começa por sublinhar.

"Nunca me faltou nada, nem a mim nem ao Paulo. Sempre me ajudou muito a mim e à minha família", defendeu, acrescentando que ambos sempre tiveram uma relação bastante transparente.

"Não quero que ponham em causa a carreira dele por um vídeo que não tem contexto suficiente", sublinha, preocupada com a repercussão tomada.

"Sinto que agora neste capítulo novo vou aprender muito mais sobre mim mesma, vou aprender a amar-me muito mais. Acredito que vou sair daqui uma pessoa muito mais forte", completa.

