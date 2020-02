"O YouTuber mais influente do país (dados da Forbes) acaba de influenciar toda uma geração a acabar com uma namorada da maneira mais humilhante possível para ela", assim começou por escrever Nuno Markl numa recente publicação que fez na sua página do Instagram, onde destaca a polémica separação de Wuant e Owhana.

O youtuber partilhou um vídeo onde surge ao lado da agora ex-namorada e ambos falaram do fim da relação. Uma partilha que motivou a várias críticas, especialmente pela maneira como Wuant abordou o tema.

"E antes que os defensores dele venham de armas em punho: sim, sou um dinossauro de m****; não, não tenho inveja dele, estou perfeitamente bem na vida, obrigado", acrescentou Markl.

Uma partilha que levou várias figuras públicas a manifestarem-se sobre o sucedido.

"Gostava tanto que tivessem este espírito empreendedor para coisas que realmente importam, como influenciar os jovens a irem votar, por exemplo...", disse a mulher de António Raminhos, Catarina. "Más influências. Do tipo que não queremos que se aproximem dos nossos filhos", escreveu Pedro Fernandes.

Entre as caras conhecidas, também a atriz Jessica Athayde fez questão de partilhar publicamente a sua opinião na mesma publicação. "Achei inicialmente que era um prank idiota, depois percebi que aquilo aconteceu mesmo e tenho alguma dificuldade em perceber o que se passou pela aquela mente. Será mesmo verdade? Será uma má jogada para ter visualizações? É terrível tudo", disse.

