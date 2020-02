Um dos assuntos que se tornou viral nas redes sociais está relacionado com o vídeo onde o youtuber Wuant e a namorada, Ana, anunciam o fim do relacionamento.

Várias críticas foram feitas a Wuant pela forma como cuidou do assunto e a de Ana Garcia Martins segue agora o mesmo raciocínio.

Na sua conta de Instagram, aquela que ficou conhecida como 'A Pipoca Mais Doce' deu a sua opinião acerca do polémico vídeo.

"Dediquei sete minutos da minha vida a assistir a uma das situações mais embaraçosas que o mundo digital já nos proporcionou, com ele a explicar que tinha(m) decidido acabar porque precisava(m) de viver outras coisas, que tinham sido a primeira relação um do outro, (...) mas que não queria chegar ao ponto de ela engravidar e ele ter de ficar na relação por causa de um bebé", começa por dizer.

"Diz-nos ainda que já anda a pensar nisto há DOIS ANOS (!!!) e que, pronto, é chegada a hora. Ao lado, ela, chorosa e visivelmente triste com aquilo tudo, mal abre a boca e parece obrigar-se a concordar com as palavras dele e com uma decisão que, claramente, foi unilateral", lamenta.

"A leitura que se faz daquilo é: ele quer ver (e testar) o que mais há no mercado, mas vai sempre dizendo que aquilo não tem de ser um fim para sempre, que agora precisam deste tempo, mas que um dia talvez possam voltar e que ela até pode continuar a ir a casa dele (fofi). Como quem diz, 'fica aí em banho-maria que quando eu me fartar de varrer tudo quanto mexe pode ser que volte para ti'", continua.

"Bem sei que são novos, que são youtubers, que estão habituados a este nível de exposição, mas não sei, MESMO, como é que ela embarcou nesta telenovela deprimente e se sujeitou a estar ali ao lado dele, a ouvir aquela overdose de parvoíces e desconsiderações. E acho que é só um péssimo exemplo para outras miúdas, que podem achar que serem tratadas assim é normal e aceitável. Não tendo nada a ver com o assunto, não posso deixar de esperar que este tempo sirva para, pelo menos, ela perceber que se livrou de boa", completa.

Leia Também: Wuant e a namorada anunciam separação. Vídeo motiva onda de críticas