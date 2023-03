'Amor Zero. Como sobreviver a uma relação com um psicopata emocional', este é o livro que Liliana Aguiar começou a ler e que fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram.

Uma obra de Iñaki Piñuel, que é psicoterapeuta, escritor e investigador. "Obrigada pelo presente. Vou começar a ler", escreveu junto do livro.

Na sinopse da obra pode ler-se: "Os psicopatas não têm de ser assassinos, mas estão entre nós e podem matar a nossa autoestima. Conheça os sinais de alerta para não cair no poço sem fundo do amor zero. O amor transforma-se num inferno quando o homem ou a mulher por quem nos apaixonámos deixa cair a máscara e revela-se um psicopata - com zero remorsos, zero empatia, zero compaixão, zero lealdade.

Uma pessoa desprovida das qualidades mais importantes numa relação saudável. Alguém que, depois de nos ter levado a acreditar no amor e enredado no seu poder de sedução, contamina a nossa vida com insegurança, angústia, frustração, incerteza, ansiedade".

De referir que esta partilha de Liliana Aguiar chega perante todas as notícias que foram dadas sobre o fim do seu casamento com Francisco Nunes.

A celebridade mantém-se em silêncio sobre o fim da relação, no entanto, sabe-se que estará em tribunal um queixa contra o 'ex' de Liliana.

