A separação de Liliana Aguiar e do marido, Francisco Nunes, voltou a ser tema de conversa no programa 'Dois às 10', da TVI.

Cláudio Ramos revelou em direto ter medo das próximas declarações do 'ex' da amiga.

"A qualquer momento corremos o risco de a outra parte falar. E a outra parte falando, vai contar coisas que nós aqui não contamos e que, de certa forma, melindram a primeira versão, a imagem da Liliana", realçou o apresentador.

"Acho que ele não o devia fazer e que os filhos não vão gostar de ouvir", reforçou Cinha Jardim, deixando o apelo para que Francisco Nunes não quebre o silêncio.

"As informações que recebi é que ele está com muita vontade de falar", continuou Cláudio Ramos, preocupado com o que poderá vir a acontecer

