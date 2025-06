Ana Maria Velez já é uma mulher casada. A influenciadora digital, antigo elemento da banda Just Girls, dos 'Morangos com Açúcar', da TVI, deu o nó em Londres.

Através das redes sociais, Ana mostrou as fotografias do enlace. Uma cerimónia discreta, com poucos convidados, na qual a noiva surgiu de vestido preto.

"Mr & Mrs", declarou a influenciadora na legenda das imagens, que estão agora disponíveis na galeria.

Leia Também: Reconhece o artista da fotografia? Completou 46 anos