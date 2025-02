O projeto 'Cantar Morangos', que assinala duas décadas da série juvenil 'Morangos com Açúcar', não contará com a participação de um dos elementos das Just Girls.

Ana Maria Velez recorreu às redes sociais para explicar o que a levou a recusar trabalhar com a TVI em 'Cantar Morangos'.

"Tenho recebido imensas mensagens acerca da minha participação no novo projeto da TVI. Para esclarecer, não estou envolvida e não tenho qualquer associação ao projeto neste formato. Confirmo que não vou atuar nem aparecer nestes concertos. Desejo sucesso e o melhor a todos os envolvidos", referiu.

O elemento da banda feminina que fez sucesso através da série 'Morangos com Açúcar' acusou ainda o canal de ter feito uma proposta inaceitável.

"Serei sempre uma Just Girl de coração e prezo todos os momentos mágicos vividos em palco. Devido a limitações por parte da TVI de momento não há continuidade prevista. Embora dececionante, mantenho firmemente a minha decisão em rejeitar uma proposta inaceitável e sem condições básicas", apontou.

"Estou concentrada no futuro e ansiosa por partilhar convosco os meus próximos projetos em que estou a trabalhar brevemente. Obrigada por todo o vosso carinho", completou.



© Reprodução Instagram - Ana Maria

Recorde-se que além de Ana Maria, as Just Girls eram compostas por Diana Monteiro, Helga Posser e Kiara Timas.

Do projeto 'Cantar Morangos' fazem parte dois concertos, um no North Music Festival, a 23 de maio, e outro no MEO Arena, a 8 de novembro. Os espetáculos contam com a participação de elementos das bandas ligadas aos 'Morangos com Açúcar'.

Leia Também: Geração 'Morangos', atenção! TVI prepara evento para celebrar os 20 anos