Cláudio Ramos recebeu esta quinta-feira, dia 25 de junho, três das Just Girls - Diana, Helga e Kiara, isto porque Ana Maria vive atualmente em Londres e apenas marcou 'presença' com um vídeo.

A banda, que se estreou em 2007, vai juntar-se para mais um concerto. Além da 'Reunião' em setembro, as Just Girls vão atuar em novembro em Guimarães.

Durante a conversa, as artistas destacaram que quando se lançaram como grupo "não haviam rivalidades, haviam discussões como os irmãos tinham em casa", explicando que "não havia maldade" entre as quatro.

Um tema que levou Cláudio Ramos a partilhar que está sempre a "discutir" com a colega Cristina Ferreira.

"Se vocês soubessem as vezes que eu e a Cristina Ferreira discutimos... Eu e a Cristina Ferreira é todos os dias. No camarim, todos os dias, meia hora antes [do programa 'Dois às 10']. Temos ideias diferentes", contou o apresentador, referindo ainda que é "normal". Veja aqui.