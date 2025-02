Este ano, 'Morangos com Açúcar', a série juvenil da TVI que marcou a vida de milhares de jovens, comemora 20 anos desde a sua estreia.

A propósito da data, a estação de Queluz de Baixo está a preparar um concerto de comemoração no qual os fãs poderão ouvir os grandes êxitos da série.

Num comunicado, a TVI revelou a data em que o evento irá acontecer.

"No dia 28 de novembro de 2025, celebramos 20 anos de Morangos com Açúcar num evento que será mais do que um concerto - será uma carta de amor a uma geração. Vamos reunir as vozes que nos fizeram vibrar, os artistas que nos acompanharam, os amigos que fizemos pelo caminho. Vamos trazer de volta aquela energia única, aquela nostalgia doce que só os Morangos conseguem despertar", realçou Cifrão.