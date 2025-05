Se o seu palpite foi Cifrão, acertou. O artista completou 46 anos na terça-feira, dia 27 de maio, e assinalou a data no Instagram.

Ao publicar um conjunto de fotografias antigas, e outras atuais em que aparece com a filha, e também em palco com os D'zrt, Cifrão refletiu: "É o meu aniversário!!! Não me posso queixar.. Tenho uma vida muito bonita."

Logo de seguida, o artista recebeu carinhosas mensagens, destacando-se as palavras da companheira de longa data, Noua Wong: "Tens sim. Que este novo ano continue a ser de conquistas. Parabéns."

De recordar que o casal tem uma filha em comum, a pequena Zaya, que nasceu em agosto do ano passado.

