Depois de Liliana Aguiar ter estado à conversa com Manuel Luís Goucha, onde confessou que o seu objetivo é "ser milionário no Dubai", Cláudio Ramos fez questão de se manifestar sobre a reconciliação da celebridade com Francisco Nunes.

"Acho que ela ser milionária no Dubai parece-me lindamente, [...] a diferença deste caso para outros é esta: A Liliana partilhou com muitas pessoas vídeos de agressão do Francisco para ela - e estão aqui duas pessoas amigas que não podem desmentir isso - e eu também vi esses vídeos", começou por manifestar o apresentador.

"Ela partilhou esses vídeos na altura, ela alimentou, de certa forma, isso e instigou as pessoas que a rodeiam que isso tinha acontecido. Não era uma discussão, eram agressões, e há aquele processo todo", acrescentou.

"Se eu me sento todos os dias aqui a dizer que estas coisas dão mau resultado, não posso dizer que isto é uma coisa bem feita. Não posso! Ela fez porque ela entendeu fazer, ele fez porque ele entendeu fazer. Mas está certo? Não está certo. E o [Manuel Luís] Goucha tem razão. Ela não fez um bonito serviço para todas as pessoas que neste momento realmente sofrem de violência doméstica", destacou ainda.

Leia Também: Liliana Aguiar revela como salvou casamento após episódios de violência

"Pode ser o Francisco a ser agressor para a Liliana e pode ser a Liliana a ser agressora para o Francisco, não está aqui em causa. Está em causa é que violência doméstica é muito sério. Morrem pessoas todos os dias", realçou também.

Já Gonçalo Quinaz comentou: "Não sei até que ponto na realidade houve violência doméstica, muito sinceramente. Isto que o Cláudio disse é a mais pura das verdades, eu enquanto amigo vi e ouvi as mesmas coisas, os mesmos vídeos, mas a verdade é que eu não vi".

"Gonçalo, a violência doméstica não é só pancada. É verbal também. E houve aqui", reagiu de seguida Cinha Jardim. "Aquilo que vi nos vídeos, e foi por isso que ela passou-os cá para fora com essa intenção", acrescentou a comentadora, que foi logo de seguida interrompida por Gonçalo Quinaz.

"Mas viu os mesmos que eu e aquilo que a Cinha viu, vê de ambas as partes. Esta é a realidade. Vê do Francisco para a Liliana e da Liliana para o Francisco", partilhou Gonçalo Quinaz.

"Está bem, mas eu considero que seja violência doméstica", frisou ainda Cinha Jardim. Para ver os comentários sobre o casal, clique aqui.

Leia Também: Liliana Aguiar: "O meu foco é ser milionária no Dubai"