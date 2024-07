Atualmente de férias em Portugal, Liliana Aguiar revelou numa entrevista que deu a Manuel Luís Goucha na tarde desta segunda-feira, 15 de julho, como tem sido a sua vida no Dubai, para onde foi viver com o marido, Francisco Nunes, e os filhos.

"O meu foco é que vou ser milionária e vai ser no Dubai", realçou.

Liliana nota que está "completamente adaptada" à realidade do país, mas que ainda lhe falta descobrir muitas coisas.

Outras das revelações que surpreendeu o apresentador é que no Dubai a vida é "mais barata" do que em Portugal. "As pessoas acham que é caro, mas o supermercado é mais barato, as casas são mais baratas, a renda é mais barata…", notou.

Aos poucos, Liliana Aguiar espera conseguir aumentar a sua rede de contactos e, desta forma, crescer profissionalmente.

