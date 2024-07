Liliana Aguiar abriu o coração numa conversa que teve com Manuel Luís Goucha esta segunda-feira, 15 de julho. A empresária, casada com Francisco Nunes, revelou como é que salvou o seu casamento, depois de uma polémica separação que envolveu queixas de violência doméstica por ambas as partes.

"Como é que se recupera um casamento em que falta respeito pelo outro? Devo dizer que quando soube do vosso reatamento eu fiquei estupefacto e pensei assim: 'mas a Liliana está a prestar um péssimo serviço às mulheres vítimas de violência doméstica'", questionou o apresentador.

"Acredito que as pessoas possam realmente pensar isso e sei que há muitas mulheres a sofrer de violência doméstica e têm uma coisa: muitas gostam do violador ou do agressor", refletiu a convidada.

Entretanto, Liliana recorda o dia em que decidiu dar uma nova oportunidade ao seu relacionamento: "Estava em casa com os meus dois filhos mais pequeninos, o Francisco ligou-me e eu atendi meia que agressiva. Ele foi lá a casa porque também era dele e passamos a noite toda só a chorar, não tínhamos conversa".

"Às 6h da manhã olhámos uma para o outro e perguntamos 'o que é que nós fizemos?'. Foi algo que se calhar já aconteceu em muitos casais, porque acredito que há muitos que na realidade vivem uma mentira e acho que Deus até nisto foi bom comigo, que é: aquilo que supostamente era uma mentira, porque nunca fui totalmente feliz - e havia coisas de terceiros, até mais associadas à família - [aí] pensámos que tínhamos uma família, cinco crianças, que sempre foram felizes connosco", afirma, referindo aos filhos.

"Se ainda existia amor, se houve uma das brigas que passaram do limite vamos procurar ajuda, porque também confesso que só nós os dois era impensável", realça, notando que foi nessa altura que decidiram fazer terapia de casal.

Durante as sessões, Liliana estabeleceu uma regra fundamental: nunca levantar o tom enquanto fala com o marido (e vice-versa), mesmo que alguma coisa a esteja a enervar, pois isso poderá ser interpretado como um ato de agressividade.

