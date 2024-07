Hoje é um dia muito especial para José Carlos Pereira. O filho mais novo do ator e médico, o pequeno Afonso, completa este domingo, dia 7 de julho, duas voltas ao sol.

A data foi assinalada por Zeca, alcunha do artista, através de uma ternurenta partilha no Instagram.

"O Afonsinho faz hoje 2 anos e eu não posso estar mais feliz e grato por Deus me ter abençoado com filhos assim. Cada um deles com a sua personalidade, mas todos cheios de amor", realça.

"O Afonsinho é sensível, calmo, observador mas também tem as suas manias. Quer sempre colinho do pai e o pai dá sempre, porque não resiste. Parabéns, filhote e que a vida te faça sorrir sempre. Amo-te muito", termina.

De notar que Afonso, para além de Tomás, nasceram do anterior relacionamento de José Carlos Pereira com Inês de Góis. O artista é ainda pai de Salvador, que vive no Dubai com a mãe, Liliana Aguiar.

Leia Também: Festa de Verão da TVI. A marca e o preço do vestido de Cristina Ferreira