Nasceu no Rio de Janeiro, é filha de um brasileiro de origem letã e italiana e de uma brasileira de ascendência portuguesa e representou a Letónia no Festival Eurovisão da Canção de 2018, em Lisboa. Laura Rizzotto, que já trabalhou com Jennifer Lopez, acaba de lançar "Ross & Rach", um single inspirado em Ross Geller e Rachel Green, as populares personagens interpretadas por David Schwimmer e Jennifer Aniston série de televisão americana, transmitida originalmente entre setembro de 1994 e maio de 2004.

O vídeo que o acompanha também recria o universo do antigo casal televisivo. "Este projeto foi feito em parceria com a minha irmã, Carolina Rizzotto, que dirigiu, editou, produziu, realizou e ainda fez uma aparição especial no videoclipe, que foi gravado em Los Angeles e, tal como o título, inclui várias referências e piadas internas da série", afirmou, em declarações ao Modern Life/SAPO Lifestyle, a cantora, compositora, pianista e violonista de 26 anos, que atualmente vive nos Estados Unidos da América.

Laura Rizzotto tinha apenas 16 anos quando, em 2011, lançou o primeiro disco, "Friend in me". Uma década depois, surpreende os fãs com uma proposta musical diferente e também ela desafiante. "Além das referências que fazemos à série, eu e a minha irmã escondemos uma bandeira do Brasil e uma da Letónia no cenário para homenagear nossas raízes. É também uma brincadeira, para ver se as pessoas encontram", revela a intérprete de "Funny girl", o tema que defendeu no eurofestival em Portugal em 2018.