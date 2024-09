Numa entrevista intimista com Bill Gates, Lady Gaga relembrou o tempo em que foi acusada de ser um homem e explicou o porquê de nunca ter reagido a esses rumores na altura em que os mesmos surgiram.

"Eu viajei pelo mundo inteiro. Viajei em digressões para promover os meus álbuns e em quase todas as entrevistas que dei… eles perguntavam-me: 'Há rumores de que tu és um homem. O que tens a dizer sobre isso?'", contou a artista de 38 anos.

De acordo com a cantora, esta questão surgiu devido a uma imagem sua que terá sido editada e posteriormente publicada na internet. A mesma fotografia parecia mostrar a artista, na altura com 20 anos, com um pénis.

"A razão pela qual não respondi à pergunta é porque nunca me senti vítima com essa mentira", refletiu. À CNN chegou mesmo a responder: "Talvez tenha. Seria assim tão terrível? Por que diabos vou perder o meu tempo a dar explicações sobre se tenho ou não um pénis? Os meus fãs não se importam e eu também não."

A entrevista foi realizada para o segundo episódio do documentário ‘What’s Next? The Future With Bill Gates’, já disponível na Netflix. Em entrevista à revista People, Bill Gates revelou que a sua conversa com Lady Gaga "ficará guardada na sua memória".

