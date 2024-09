Quando Lady Gaga era estudante na New York University, alguns colegas criaram um grupo fechado no Facebook com o nome "Stefani Germanotta, nunca serás famosa".

Esta semana, a cantora comentou uma captura de ecrã do grupo, que já não se encontra ativo, e que contava com uma fotografia sua, com uma cruz por cima.

"Algumas pessoas com quem andei na universidade fizeram isto na altura. É por isto que não podem desistir quando as pessoas duvidam de vocês ou vos deitam para baixo - têm de continuar", comentou no TikTok.

Gaga teve uma breve passagem na NYU’s Tisch School of the Arts, antes de desistir, em 2005, para perseguir uma carreira na música e na representação.

