Lady Gaga tem estado a promover 'Joker: Loucura a Dois', filme em que contracena com Joaquin Phoenix e que estreia a 4 de outubro.

A cantora e atriz tem abraçado a personagem Harley Quinn dentro e fora do ecrã, como se pode ver na escolha dos looks que tem usado na promoção do filme.

Desde a estreia no Festival de Cinema de Veneza, à estreia em Londres, passando por uma festa também na capital inglesa.

Carregue na galeria para conhecer os excêntricos looks de Lady Gaga na promoção de 'Joker: Loucura a Dois' durante o mês de setembro.

