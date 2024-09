Lady Gaga apareceu com um visual deslumbrante na estreia de 'Joker: Loucura a Dois', no Festival de Cinema de Veneza, na quarta-feira à noite, dia 4 de setembro.

Além do 'look', as atenções também se viraram para as demonstrações de amor com o noivo, Michael Polansky, a quem deu um beijo, registado pelos fotógrafos, à chegada do festival.

A cantora, e também atriz, interpreta Harley Quinn e contracena com Joaquin Phoenix, que interpreta Joker, e que também esteve presente na cerimónia, acompanhado pela sua irmã Rain.

Lady Gaga usou um vestido preto com o topo em veludo, e uma saia dramática com efeito puff.

O visual era completo com uma peça em renda sobre o cabelo, brincos e colar de diamantes, tranças apanhadas e batom vermelho.

'Joker: Loucura a Dois' estreia a 3 de outubro nos cinemas portugueses.

Carregue na galeria para ver o 'look' deslumbrante de Lady Gaga, o beijo ao noivo, e também o visual de Joaquin Phoenix.

Leia Também: Veja aqui o primeiro clip de Lady Gaga a cantar em 'Joker'