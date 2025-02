Lady Gaga participou num episódio de 'Hot Ones' com Sean Evans. O apresentador relembrou uma afirmação que a cantora fez há uns anos sobre um dos temas mais famosos da sua carreira, 'Born This Way'.

"A 'Born This Way', e muitas das minhas músicas, foram escritas de forma muito rápido. Para mim, quando estou a fazer música, sinto que estou a ouvi-las. É um sentimento de receber algo", revelou sobre ter escrito o tema em apenas dez minutos.

"Às vezes sei que algo está terminado porque sinto aquela imagem de estar tudo completo, mas nunca se sabe muito bem se é bom até as pessoas te dizerem, e elas dizem", referiu ainda, citada pela People.

