Kylie Jenner deu que falar com o visual que usou na Met Gala. Para a cerimónia, que aconteceu esta semana, a celebridade optou por um vestido de noiva da Off White, composto por uma saia dramática, repleta de folhos, e um boné com véu incluído.

O vestido dividiu opiniões. Se houve quem adorasse a ousadia da irmã de Kim Kardashian, também não faltaram críticas ao look.

Reagindo aos comentários negativos, Kylie assegurou que "não quer saber" do que as pessoas pensam.

"Queria uma coisa em grande este ano. Todos os anos uso um vestido estilo sereia, por isso este ano queria algo grande, fazer alguma coisa diferente", afirmou num dos vídeos do seu canal de YouTube.

Kylie explica que a única razão pela qual aceitou participar no evento este ano era para homenagear o designer Virgil Abloh, da Off-White, e a mulher.

"Senti que deveria ir de Off-White porque o Virgil e eu falamos sobre isto nos últimos dois anos. Era suposto ter ido com ele em 2020, por isso, senti que o correto era regressar com Off-White, com certeza", notou.

Já em relação às críticas, afirmou: "Também tirou a pressão do que as pessoas pensariam do meu look, porque eu amava-o. Era tão especial para mim que não quis saber do que as pessoas iam pensar. Era mesmo especial".

Leia Também: Kylie Jenner explica por que foi vestida de noiva para a Met Gala