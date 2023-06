Se há proeza que Kim Kardashian consegue é chamar a atenção com os visuais que escolhe para surgir em público. O que destacamos aqui é um claro exemplo.

No passado dia 24 de junho, a celebridade, de 42 anos, foi uma das convidadas do casamento do seu antigo assistente, Stephanie Shepherd.

Para a cerimónia, a empresária elegeu um vestido bastante ousado, da marca Alaïa, que deixou muito pouco à imaginação.

Conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, o modelo destacou-se pelo seu design mais sensual, que evidenciava a silhueta de Kim .

